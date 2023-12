Samsung’s Zukunftspläne: Kleiner, Günstiger und im Duell mit dem iPhone Pro

Die Galaxy S24-Reihe steht vor der Tür, und die Spekulationen um Samsungs kommende Smartphones werden wilder. Ein besonders interessantes Gerücht besagt, dass das Galaxy Ultra nach der Galaxy S25-Serie kleiner werden könnte. Ein Insider namens Revegnus (@Tech_Reve) lässt verlauten, dass Samsung die Idee prüft, ein kompakteres Modell mit ähnlichen Funktionen wie das Galaxy S Ultra auf den Markt zu bringen.

Klein, aber leistungsstark

Die Idee ist, Top-Spezifikationen in einem handlicheren Format zu bieten, um direkt mit Apples iPhone Pro-Modellen zu konkurrieren, wie dem 6,1-Zoll iPhone 15 Pro.

Verwirrung um die Galaxy FE-Serie

Insider-Informationen deuten darauf hin, dass dieses kleinere Galaxy Ultra-Modell möglicherweise Teil der Galaxy FE-Serie sein könnte. Hier gibt es allerdings Verwirrung, da es als FE-Modell schwierig sein könnte, als Spitzenmodell zu gelten und möglicherweise nicht mit den Kameras der Galaxy S Ultra-Serie mithalten kann.

Weitere Veränderungen im Blick

Berichte über einen neuen Designcode nach dem S25 und mögliche Zusammenlegungen in den Budget-Reihen wie der Galaxy A-Serie sorgen für zusätzliche Spekulationen über kommende Änderungen bei Samsung.

Budgetfreundliches Galaxy Z Fold?

Ein weiteres Gerücht dreht sich um ein mögliches budgetfreundliches Galaxy Z Fold, genannt “Galaxy Fold Lite”. Insider-Informationen zeigen, dass es zwei Prototypen gibt, einen ohne externen Bildschirm und einen mit einem kleineren externen Bildschirm im Vergleich zum Fold 1.

Fazit: Samsung setzt auf Vielfalt und Innovation

Samsung plant also, seine Palette zu erweitern, indem es kleinere High-End-Modelle einführt und gleichzeitig budgetfreundliche Faltgeräte in Betracht zieht. Die Auswirkungen auf den Smartphone-Markt bleiben abzuwarten. Es wird spannend sein zu sehen, wie Samsungs Strategie in Bezug auf Budget-Reihen und das mögliche Duell mit dem iPhone Pro die Branche beeinflussen wird.