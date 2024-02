Samsung Galaxy S23 erhält KI-gestützte Funktionen der S24 Serie

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2024 von Michael Becker

Samsung hat kürzlich die Galaxy S24 Serie vorgestellt, die mit mehreren KI-gestützten Funktionen ausgestattet ist. Diese umfassen Echtzeit-Sprachübersetzung bei Sprachanrufen, Zusammenfassung von Notizen, Grammatikhilfe beim Messaging und KI-gestützte Bildbearbeitung. Normalerweise werden einige neue Funktionen auch auf bestehende Galaxy-Smartphones übertragen, aber Samsung hatte nicht bekannt gegeben, ob diese KI-Funktionen auch für bestehende High-End-Smartphones verfügbar gemacht werden.

Neue KI-Funktionen für das Galaxy S23

Nun gibt es jedoch Neuigkeiten zu diesem Thema. Laut Samsungs Website (via @tarunvats33) wird das Galaxy S23 Ultra einige KI-gestützte Funktionen erhalten, darunter Circle To Search, Live-Übersetzung, Note Assist und Photo Assist. Es wurde angekündigt, dass diese Funktionen “bald” kommen, allerdings wurde kein genauer Zeitplan genannt. In einer Vergleichstabelle deutet Samsung an, dass diese KI-gestützten Funktionen nicht für das Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip 4 und das Galaxy Z Fold 4 verfügbar gemacht werden. Es ist wahrscheinlich, dass diese KI-Funktionen auch nicht für das Galaxy A34 und das Galaxy A54 kommen werden.

Samsung könnte diese KI-Funktionen für die Galaxy S23 Serie mit dem One UI 6.1 Update veröffentlichen. Das südkoreanische Unternehmen hatte erwähnt, dass das One UI 6.1 Update vor Ende der ersten Hälfte dieses Jahres für kompatible Smartphones und Tablets veröffentlicht wird.

Was bringen die neuen Funktionen?

Die neuen KI-Funktionen bieten eine Reihe von Vorteilen und Verbesserungen für die Nutzererfahrung. Die Echtzeit-Sprachübersetzung kann die Kommunikation in verschiedenen Sprachen erleichtern, während die Zusammenfassung von Notizen und die Grammatikhilfe die Produktivität bei der Arbeit und im Alltag steigern können. Die KI-gestützte Bildbearbeitung verspricht, die Qualität von Fotos zu verbessern und Benutzern zu ermöglichen, mit weniger Aufwand professionell aussehende Bilder zu erstellen.

Einschränkungen und Verfügbarkeit

Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Galaxy-Modelle diese neuen Funktionen erhalten werden. Die Einschränkung auf bestimmte Modelle könnte für einige Benutzer enttäuschend sein, insbesondere für diejenigen, die ältere Geräte nutzen. Die Entscheidung, die KI-Funktionen nicht für das Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip 4 und das Galaxy Z Fold 4 sowie das Galaxy A34 und das Galaxy A54 zu veröffentlichen, könnte darauf hinweisen, dass Samsung sich darauf konzentriert, die neuesten und leistungsfähigsten Geräte mit den fortschrittlichsten Funktionen auszustatten.