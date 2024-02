Wie Matter-Controller die Smarthome-Steuerung revolutionieren

Zuletzt aktualisiert am 4. Februar 2024 von Michael Becker

In der dynamischen Welt der Smarthome-Technologie spielt der Matter-Standard eine zentrale Rolle bei der Vereinfachung der Gerätesteuerung. Controller sind dabei das Herzstück, das die Interaktion mit Matter-Geräten ermöglicht, unabhängig von der spezifischen Gerätekategorie. Die Integration der Steuerungsfunktion in eine breite Palette von Produkten zeigt die Flexibilität und den umfassenden Ansatz dieses Standards.

Zentrale Hubs und neue Teilnehmer

Smarthome-Zentralen von führenden Technologieunternehmen wie Aeotec, Samsung, Apple, Google und Amazon haben ihre Funktionen erweitert, um als Matter-Controller zu dienen. Neben diesen etablierten Playern treten auch neue Akteure wie der Homey Pro von Athom oder Minicomputer mit Home Assistant als Matter-Controller auf. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht jeder Hub, der den Matter-Standard unterstützt, automatisch als Controller fungiert; einige dienen lediglich als Brücke für externe Systeme.

TVs als innovative Controller

Ein interessanter Trend ist die Integration von Matter-Controllern in TV-Geräte. Samsung und LG führen hier mit Smart-TVs und Monitoren, die über eingebaute SmartThings-Hubs bzw. das webOS 23 Betriebssystem verfügen, das Feld an. Diese Geräte übernehmen neben ihrer Hauptfunktion als Unterhaltungsmedium nun auch Aufgaben der Smarthome-Steuerung. Die Ankündigung von LG, in Zusammenarbeit mit Google OLED-TVs mit einem Hub für Google Home auszustatten, zeigt, wie die Grenzen zwischen Unterhaltungselektronik und Smarthome-Technologie verschwimmen.

Apps als flexibler Kontrollweg

Die Möglichkeit, Matter-Geräte direkt über Apps zu steuern, bietet eine zusätzliche Flexibilität, insbesondere wenn keine physischen Hubs im Spiel sind. Diese softwarebasierte Steuerung ermöglicht den Fernzugriff über die Cloud, setzt jedoch bei der Nutzung von Funkprotokollen wie Zigbee die Präsenz eines Hubs vor Ort voraus. Die Thread Group arbeitet an Lösungen, um auch Geräte mit Thread-Protokoll aus der Ferne steuerbar zu machen.

Erweiterte Gerätekategorien

Die Zukunft verspricht eine weitere Diversifizierung der Geräte mit Controller-Funktionen. Von smarten Schaltern und Tastern bis hin zu spezialisierter Haustechnik, die Controller-Funktionen für Matter integriert, dehnt sich das Spektrum stetig aus. Die Vision, Betriebssysteme wie Wibutler OS in Komponenten der Haustechnik zu integrieren, zeigt das Potenzial für eine tiefgreifende Transformation der Gebäudeautomation.

Gedankliche Trennung von Funktion und Gerät

Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Aufgaben oder Rollen innerhalb des Matter-Standards – wie Endgerät, Controller oder Commissioner – ist essentiell. Während viele Controller-Apps gleichzeitig als Commissioner dienen, können sich andere Geräte auf ihre primären Controller-Funktionen beschränken. Diese Flexibilität ermöglicht eine maßgeschneiderte Einrichtung und Steuerung des Smarthomes. Dadurch wird jedoch auch die Komplexität, der Gerätekonfiguration in einem immer vielfältigeren Ökosystem, unterstrichen.