Realme 12 Pro und 12 Pro+: Neue Mittelklasse-Stars

Wenn du ein Realme-Fan oder einfach Technikliebhaber bist, kannst du dich freuen: Am 29. Januar werden die brandneuen Realme 12 Pro und 12 Pro+ offiziell vorgestellt. Schon auf der CES 2024 wurden sie präsentiert und es gibt bereits jede Menge Infos über die beiden.

Beeindruckende Displays und Kameras

Beide Modelle beeindrucken mit großzügigen 6,7-Zoll-AMOLED-Displays, FHD+ und einer flüssigen 120Hz Bildwiederholrate. Die Kameras sind ebenfalls echte Highlights: 50-Megapixel-Hauptkameras (Sony IMX890) und 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektive versprechen beeindruckende Aufnahmen.

Doch hier hören die Gemeinsamkeiten nicht auf. Das Realme 12 Pro punktet mit einer 32-Megapixel-Teleobjektivkamera, während das 12 Pro+ mit einer starken 64-Megapixel-Teleobjektivkamera aufwartet. Auch unter der Haube gibt es Unterschiede: Der Pro wird vom Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 angetrieben, während das 12 Pro+ mit einem fortschrittlicheren Snapdragon 7s Gen 2-Prozessor glänzt.

Varianten für jeden Geschmack

Realme hat an alles gedacht, besonders an die Speicheroptionen. Das 12 Pro wird in verschiedenen Varianten angeboten, darunter 8/128GB, 8/256GB und 12/256GB.

Realme UI 5 und Android 13 im Gepäck

Über den Preis schweigt sich Realme noch aus, aber fest steht: Die Smartphones kommen mit Realme UI 5, basierend auf Android 13. Global werden sie verfügbar sein, nur in den USA müssen Fans vorerst verzichten.

Fazit: Spannende Mittelklasse-Innovationen

Die Realme 12 Pro-Serie verspricht eine aufregende Mischung aus innovativen Funktionen, starken Kameras und leistungsfähigen Prozessoren. Der 29. Januar wird für alle, die gespannt auf neue Smartphone-Highlights warten, ein aufregender Tag.