Neue Leaks zum Google Pixel 8a

Die Spannung steigt für Fans der Google Pixel-Smartphones, besonders für diejenigen, die auf die neueste Version der “A”-Serie warten. Neue Bilder des kommenden Google Pixel 8a sind aufgetaucht und geben einen genaueren Einblick in das Budget-Smartphone.

Design und Display

Eine auffällige Änderung ist das matte Finish auf der Rückseite des Pixel 8a, im Gegensatz zum glänzenden Design des Vorgängers, des Pixel 7a. Dies könnte vielen Nutzern gefallen, da es eine angenehmere Haptik bietet. Das Design bleibt insgesamt vertraut und folgt dem abgerundeten Stil, den Google mit dem Pixel 8 eingeführt hat.

Auf der Vorderseite fällt das 6,1-Zoll-Display auf. Es scheint, dass Google sich für erkennbare Ränder entschieden hat, was bei den “A”-Serien-Modellen üblich ist. Besonders interessant ist jedoch, dass das OLED-Display des Pixel 8a möglicherweise die erste Version mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz sein wird. Dies würde für flüssigeres Scrollen und reaktionsschnellere Grafiken sorgen.

Leistungsverbesserungen

Berichten zufolge wird das Pixel 8a mit dem Tensor G3 Chip ausgestattet sein, was eine deutliche Leistungssteigerung bedeuten würde. Die Kamera soll ebenfalls auf dem Niveau des Vorgängers bleiben, mit einer 64MP/13MP-Dual-Konfiguration.

Ausblick und Schlussfolgerung

Das Pixel 8a scheint sich erneut darauf vorzubereiten, die Krone der Mittelklasse-Smartphones zu erobern. Die geplanten Verbesserungen wie das 120Hz-OLED-Display und der Tensor G3 Chip könnten jedoch zu einer Preiserhöhung führen, was die Frage aufwirft, ob das Gerät weiterhin in die Mittelklassekategorie fällt. Wir werden gespannt sein, was Google auf der nächsten Google I/O ankündigen wird und ob das Pixel 8a genug sein wird, um die Nutzer anzusprechen oder ob sie auf die Pixel 9-Serie warten werden.