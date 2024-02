iPhone 15: Batterieleistung im Vergleich zu Vorgänger-Modellen deutlich gesteigert

Zuletzt aktualisiert am 22. Februar 2024 von Luca Koch

Apple hat zuletzt verkündet, dass nach einer umfassenden Nachprüfung die Batterien der iPhone 15 Serie eine herausragende Leistungsfähigkeit aufweisen.

Verdoppelung der Lebensdauer: Ein Quantensprung für iPhone-Nutzer

Laut einem aktualisierten Support-Dokument sind die Batterien der Modelle iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max so konzipiert, dass sie nach 1.000 Ladezyklen 80 % ihrer Kapazität behalten. Dies verdoppelt die bisherigen 500 Zyklen älterer Modelle. Apple hat die Batterien unter spezifischen Bedingungen 1.000 Mal geladen und entladen, gab jedoch keine Details zum Prozess bekannt. Diese Verbesserungen sind das Ergebnis von Innovationen in den Batteriekomponenten und dem Energiemanagement.

Was bedeutet das für iPhone-Besitzer?

Durch diese Neuerung könnte die maximale Batteriekapazität der iPhone 15 Modelle langsamer auf 80 % sinken. Apple untersucht derzeit die Batterielebensdauer älterer Modelle. Die Batterielebensdauer eines iPhones hängt wesentlich von der Nutzung und Ladegewohnheiten ab.

Um die Batteriekapazität zu überprüfen, können Nutzer in den Einstellungen unter “Batterie” → “Batteriezustand & Laden” nachsehen. Bei den neuesten iPhone 15 Modellen mit iOS 17.4 Beta wird nun direkt “Batteriezustand” angezeigt, was einen schnellen Überblick ermöglicht.

Diese Initiative bekräftigt Apples Bestreben nach Nachhaltigkeit und verbessertem Nutzererlebnis, indem es die Lebensdauer der Batterie verdoppelt und den Nutzern eine zuverlässigere Technologie bietet.