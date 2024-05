Intelligente Automatisierung: Wie Unternehmen mit KI Millionen einsparen

Intelligente Automatisierung (IA) ist heute nicht mehr nur ein Werkzeug für einfache Aufgaben. Dank neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen wird IA immer mehr zu einer strategischen Ressource für Unternehmen. Ein Bericht von SS&C Blue Prism, durchgeführt von Forrester Consulting, zeigt eindrucksvoll, wie IA in verschiedenen Bereichen signifikante Vorteile bringt. Der Bericht basiert auf Interviews mit fünf Unternehmen und zeigt, dass IA in nur drei Jahren einen Nettowert von 53,4 Millionen US-Dollar pro Kunde generieren kann.

Was ist Intelligente Automatisierung?

Intelligente Automatisierung kombiniert Technologien wie Robotic Process Automation (RPA) und Optical Character Recognition (OCR) mit künstlicher Intelligenz. RPA ermöglicht es, wiederholende Aufgaben zu automatisieren, während OCR Texte in Bildern und gescannten Dokumenten erkennt und extrahiert. KI bringt das Ganze auf ein neues Niveau, indem sie Daten analysiert und Muster erkennt, um Prozesse effizienter zu gestalten.

Bedeutende Einsparungen in der Praxis

Dan Segura, Enterprise Sales Manager bei SS&C Blue Prism, berichtet von beeindruckenden Einsparungen in der Praxis. Ein Healthcare-Kunde konnte durch IA über 140 Millionen US-Dollar einsparen, hauptsächlich durch Kostenvermeidung und Rückgewinnung. Ein anderes Beispiel zeigt, wie ein Bot während der Pandemie Überstundenvergütungen für Pflegekräfte zurückforderte und so einen Nutzen von 43 Millionen US-Dollar erzielte.

Aufbau eines Bots in Rekordzeit

Ein bemerkenswertes Detail: Der Bot, der die Überstundenvergütungen zurückforderte, wurde in nur einem Nachmittag entwickelt. Dies zeigt, wie schnell und flexibel IA-Lösungen implementiert werden können, wenn die richtigen Werkzeuge und Fähigkeiten vorhanden sind.

Die Rolle der Dokumentenautomatisierung

Ein zentraler Aspekt der IA bei SS&C Blue Prism ist die Dokumentenautomatisierung. Diese Technologie ist entscheidend, um Daten aus Dokumenten effizient zu extrahieren, sei es für die Weiterverarbeitung durch Roboter oder Menschen. Segura beschreibt diese Funktion als “Game-Changer”, da sie viele manuelle Prozesse erheblich beschleunigt und vereinfacht.

Von einfachen Aufgaben zu komplexen Prozessen

Dank KI und generativer KI kann IA heute weit mehr als nur einfache Aufgaben übernehmen. Diese Technologien ermöglichen es, auch komplexe und unstrukturierte Daten zu verstehen und zu verarbeiten. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, Prozesse zu steuern und abzuschließen, die früher als zu komplex für eine Automatisierung galten.

Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis

SS&C Blue Prism hilft Unternehmen, ihre Prozesse neu zu gestalten und zu optimieren. Ein beeindruckendes Beispiel ist ein großer US-Einzelhändler mit 72.000 Mitarbeitern und 60 “digitalen Arbeitern”, die über 150 Automatisierungen durchführen. Eine dieser Automatisierungen ermöglicht es, eingehende Kundenbestellungen, die per Fax eingehen, automatisch zu verarbeiten. Dies hat dazu geführt, dass 6,2 Millionen Transaktionen verarbeitet und 250.000 Arbeitsstunden eingespart wurden.

Die Bedeutung der internen Kultur

Der Erfolg von IA hängt auch stark von der internen Kultur eines Unternehmens ab. Ein zentraler Punkt ist die Disziplin bei der Implementierung und Pflege der Automatisierungslösungen. Segura betont, dass es wichtig ist, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu haben, um sicherzustellen, dass die Automatisierung immer den aktuellen Geschäftsanforderungen entspricht.

Intelligente Automatisierung als strategischer Vorteil

SS&C Blue Prism ermöglicht es Unternehmen, ihre internen Talente zu fördern und zu nutzen. Segura spricht von “Bürger-Bauern”, die durch IA zu wertvollen Ressourcen für ihre Unternehmen werden. Diese Mitarbeiter, die keine formale technische Ausbildung haben, können durch IA-Tools bedeutende Veränderungen und Verbesserungen in ihren Arbeitsbereichen bewirken.

Veranstaltungen und Weiterentwicklungen

SS&C Blue Prism wird diese Botschaft auf der Intelligent Automation Veranstaltung in Santa Clara im Juni weiter verbreiten. Die Teilnahme an solchen Veranstaltungen ist eine großartige Gelegenheit für Unternehmen, mehr über die neuesten Entwicklungen in der IA zu erfahren und zu sehen, wie sie diese Technologien in ihren eigenen Betrieben implementieren können.

Die strategische Nutzung von IA ermöglicht es Unternehmen, effizienter zu arbeiten, Kosten zu sparen und ihre Geschäftsprozesse kontinuierlich zu verbessern. Dabei spielt die Kombination aus technologischem Fortschritt und menschlicher Kreativität eine entscheidende Rolle.