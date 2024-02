Google veröffentlicht Februar-Update für Pixel-Geräte

Google hat wieder einmal seine monatlichen Updates für Pixel-Geräte veröffentlicht. Das Februar-Update bringt nicht nur wichtige funktionale Verbesserungen für verschiedene Pixel-Modelle, sondern schließt auch kritische Sicherheitslücken.

Funktionale Änderungen

Kamera: Die Leistung der Kamera wurde verbessert, besonders bei den Modellen Pixel 8 und Pixel 8 Pro.

Display & Grafik: Probleme mit der Anzeige, insbesondere bei den Pixel 8 und Pixel 8 Pro, wurden behoben. Auch das äußere Display des Pixel Fold hat jetzt weniger Probleme.

Framework: Diverse Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen wurden für viele Pixel-Geräte umgesetzt. Dies betrifft unter anderem Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8 und Pixel 8 Pro.

Wi-Fi: Die Stabilität und Leistung der Wi-Fi-Verbindung wurde insbesondere für Pixel 8 und Pixel 8 Pro verbessert.

Sicherheitspatches

Das Update beinhaltet auch wichtige Sicherheitspatches, die insgesamt 46 Sicherheitslücken schließen, von denen einige als kritisch eingestuft wurden. Eine der behobenen Schwachstellen, CVE-2024-22012, betraf den Bootloader von Pixel-Geräten und wurde als besonders “hoch” eingestuft. Diese Sicherheitslücke ermöglichte es einem Angreifer, sich als anderer Benutzer auszugeben.

Wann kommt das nächste Update?

Google hat angekündigt, dass Updates veröffentlicht werden, sobald sie alle notwendigen Tests bestanden haben, anstatt sie an einem festen Tag herauszubringen. Trotzdem sind seit Anfang 2024 die monatlichen Software-Updates wieder am ersten Montag des Monats verfügbar. Wenn dieser Trend anhält, können Nutzer das nächste Update am Montag, den 4. März, erwarten.

Die regelmäßigen Updates zeigen Googles Engagement für die Sicherheit und Leistung seiner Pixel-Geräte und geben den Nutzern die Gewissheit, dass ihre Geräte stets auf dem neuesten Stand sind.