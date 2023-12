Galaxy S24 Ultra: Gerüchte um 10-fach Zoom-Kamera

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2023 von Marina Meier

Die Spannung steigt mit dem nahenden Launch von Samsungs nächstem Flaggschiff, der Galaxy S24 Serie. Neue Leaks liefern weitere Details, und Gerüchte über einen möglichen Verzicht auf die beliebte 10-fach-Zoom-Kamera sorgten für Aufsehen. Doch aktuelle Informationen deuten darauf hin, dass die 10-fach-Kamera möglicherweise doch im Spiel bleibt.

Kamera-Setup des Galaxy S24 Ultra

Laut dem koreanischen Medienunternehmen THE ELEC wird das Galaxy S24 Ultra mit einer beeindruckenden Kameraausstattung ausgestattet sein. Hierzu zählen eine 200-Megapixel-Weitwinkelkamera, eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, eine 10-Megapixel-10x-Teleobjektivkamera und eine 50-Megapixel-5x-Teleobjektivkamera.

Diese Kombination aus 5x- und 10x-Kameras widerspricht früheren Spekulationen, die auf eine mögliche 3x- und 5x-Kombination hindeuteten. Bei den aktuellen und widersprüchlichen Gerüchten zur Galaxy S24 Ultra Kamera ist es jedoch ratsam, nicht zu viel zu erwarten.

Kameramodule und Versandpläne

Ein vertiefender Blick in den Bericht von THE ELEC offenbart, dass Samsung drei Kameramodule mit dem Codenamen “Eureka” für die Galaxy S24 Serie vorsieht, die Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird. Interessanterweise bleiben die Kamera-Spezifikationen und Lieferanten für die Modelle Galaxy S24 und S24 Plus unverändert.

Die Entscheidung, die Standard- und S24 Plus-Modelle als quasi ein Modell zu behandeln, ergibt sich angeblich aus den rückläufigen Verkaufszahlen des Plus-Modells. Zusätzlich plant Samsung, bis zum Ende des nächsten Jahres insgesamt 35,2 Millionen Einheiten der Galaxy S24 Serie zu versenden. Der Löwenanteil entfällt dabei auf das Ultra-Modell mit beeindruckenden 45%.

Fazit: Gespannt bleiben auf weitere Updates

Während sich der Launch der Galaxy S24 Serie nähert, bleibt abzuwarten, wie sich die Gerüchte um die Kamera letztendlich bewahrheiten. Mit dem Fokus auf das Galaxy S24 Ultra und seinem vielversprechenden Kamera-Setup verspricht Samsung, die Messlatte erneut höher zu legen. Bleiben Sie gespannt auf weitere Updates, wenn der große Moment näher rückt!