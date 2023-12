Apple 2024 – Was erwartet uns?

Mark Gurman gibt in seinem neuesten Power On Newsletter bei Bloomberg einen Ausblick darauf, was Apple im Jahr 2024 plant. Trotz des erwarteten iPhone 16 im Herbst betont Gurman, dass die tragbaren Geräte von Apple im Mittelpunkt stehen werden. Nach über 15 Jahren, in denen das iPhone im Mittelpunkt stand, plant Apple eine entscheidende Veränderung.

Vision Pro: Eine neue Ära beginnt

Eine bahnbrechende Neuerung erwartet uns Anfang 2024: das Vision Pro, eine völlig neue Produktkategorie für Apple. Neben dem Headset sollen auch die AirPods 4 und die aktualisierten AirPods Max eingeführt werden. Gurman verspricht zudem eine Überarbeitung der Apple Watch mit überzeugenden Gesundheitsfunktionen.

Vision Pro Startdatum

Mark Gurman verrät, dass die Einführung des Vision Pro kurz bevorsteht. Die Schulung des Verkaufspersonals ist im Gange, und Gurman prognostiziert einen Start zwischen Ende Januar und Februar 2024.

Neue Verkaufsargumente für das Headset

Apple überdenkt, wie es die “Schlüsselverkaufsargumente” für das Vision Pro präsentieren wird. Gurman ist jedoch zuversichtlich, dass dieses Produkt in den kommenden Jahren einen bedeutenden Teil der finanziellen Geschichte von Apple ausmachen könnte.

Gesundheit im Fokus der Apple Watch

Gurman kritisiert die aktuellen Apple Watch-Modelle als wenig verlockend für Weihnachtseinkäufer aufgrund fehlender überzeugender Funktionen. Doch für 2024 verspricht er “echte Marketingkraft” durch neue Gesundheitsmerkmale wie Blutdruckmessungen und die Erkennung von Schlafapnoe.

AirPods 4: Klarheit und Innovation

Die AirPods 4 sollen aufräumen mit Verwirrungen rund um die AirPods 3. Gurman betont, dass zwei verschiedene Modelle mit Geräuschunterdrückung und Find My Integration helfen werden, Verwirrung zu beseitigen. Eine weitere Innovation könnte eine Hörgerätefunktion sein, die mit den AirPods funktioniert.

Update für die AirPods Max

Ende 2024 steht auch ein Update für die AirPods Max an, das den Wechsel zu USB-C beinhaltet. Die nächste Generation der AirPods Pro wird jedoch erst 2025 erwartet.

Vorfreude auf Apple 2024

Abschließend ruft Gurman dazu auf, die Erwartungen für 2024 zu teilen. Welche Neuerungen von Apple wecken Ihr Interesse? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren!