WhatsApp Update: Swipe-Navigation kehrt zurück

Zuletzt aktualisiert am 18. März 2024 von Luca Koch

Die neueste Beta-Version von WhatsApp zeigt die Rückkehr der Swipe-Navigation, ein Feature, das Nutzern ermöglicht, durch Wischbewegungen zwischen den Tabs zu wechseln. Diese Entwicklung folgt auf eine Reihe von Updates, in denen WhatsApp mit verschiedenen Navigationsmethoden experimentiert hat.

Von Swipe-Tabs zu Bottom-Bar und zurück

Vor etwa einem Jahr führte WhatsApp eine untere Navigationsleiste in seiner Android-App ein, um den Richtlinien des Material Designs gerecht zu werden. Dies führte jedoch zum Verschwinden der zuvor beliebten Swipe-Tabs. Im Juni schien WhatsApp jedoch seine Meinung zu ändern, als die Swipe-Tabs in einer Beta-Version kurzzeitig wieder auftauchten, nur um dann wieder zu verschwinden. Im September kehrten sie zurück, wurden jedoch in nachfolgenden Updates erneut entfernt. Die jüngste Beta-Version deutet nun darauf hin, dass WhatsApp die Swipe-Navigation noch nicht ganz aufgegeben hat.

Neue Suchleiste in der Entwicklung

Neben der Swipe-Navigation testet WhatsApp auch eine neue, prominente Suchleiste am oberen Rand der Chatliste. Diese Änderung wurde ebenfalls in einer Beta-Version gesichtet und soll die Navigation innerhalb der App weiter vereinfachen. Die neue Suchleiste ersetzt das bisherige Suchsymbol am oberen Bildschirmrand, um Redundanzen zu vermeiden. Es ist jedoch noch unklar, ob dies die endgültige Implementierung der Suchleiste sein wird, da mit weiteren Anpassungen gerechnet wird.

Obwohl die ständigen Änderungen für einige Nutzer verwirrend sein können, zeigen sie, dass WhatsApp aktiv Feedback sammelt und umsetzt, um die Nutzererfahrung zu optimieren. Ob die Swipe-Navigation und die neue Suchleiste dauerhafte Features werden, bleibt abzuwarten.