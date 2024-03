TikTok bringt neues Creator Rewards Programm

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2024 von Marina Meier

TikTok hat kürzlich sein neues Creator Rewards Programm eingeführt, das als Weiterentwicklung des bisherigen Beta-Programms fungiert. Diese Änderung bringt einige spannende Verbesserungen mit sich und ist darauf ausgerichtet, kreative Inhalte auf der Plattform zu fördern und zu belohnen.

Belohnung für Qualität und Originalität

Das neue Programm belohnt weiterhin hochwertige und originelle Inhalte, die länger als eine Minute dauern. Dabei wird eine optimierte Belohnungsformel verwendet, die vier Hauptaspekte berücksichtigt: Originalität, Wiedergabedauer, Suchwert und Publikumsengagement. Dies soll sicherstellen, dass kreative Köpfe angemessen für ihre Arbeit auf TikTok entlohnt werden.

Automatische Belohnung für Werbewert

Eine interessante Neuerung ist die automatische Belohnung für den Werbewert des Accounts. Diese wird anhand der Anzeigen-Wiedergabezeit der Community bestimmt. Das bedeutet, dass Schöpfer zusätzlich belohnt werden, wenn ihre Inhalte eine hohe Werbewirkung erzielen.

Verbessertes Dashboard für Schöpfer

Zusätzlich zu den neuen Belohnungen hat TikTok auch das Dashboard für Schöpfer verbessert. Dort finden sie aktualisierte Analytics und Daten, sowie mehr Anpassungsmöglichkeiten für eine detaillierte Analyse der Leistung ihrer Inhalte. Dadurch können sie besser verstehen, wie ihre Videos performen und wie viel sie verdienen können.

Voraussetzungen für die Teilnahme

Natürlich stehen die Belohnungen nicht allen offen. Um am Creator Rewards Programm teilnehmen zu können, müssen Schöpfer einige Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, mindestens 10.000 Follower und 100.000 Aufrufe in den letzten 30 Tagen haben, und ein persönliches Konto in gutem Ruf auf TikTok haben.

Das neue Creator Rewards Programm verspricht, die Belohnungen für Kreative auf TikTok zu verbessern und bietet eine Möglichkeit für talentierte Nutzer, ihre Arbeit auf der Plattform zu monetarisieren.