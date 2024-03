Samsung führt nahtlose Updates für Galaxy-Geräte ein

In einer bemerkenswerten Entwicklung hat Samsung die Einführung der lang erwarteten nahtlosen Updates für seine Galaxy-Smartphones bekannt gegeben. Dies markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Update-Strategie des Unternehmens, beginnend mit dem Galaxy A55.

Nach Jahren der Entwicklung und Optimierung hat Samsung das Feature der nahtlosen Updates eingeführt, eine Funktion, die von Google für Android-Geräte entwickelt wurde. Das Galaxy A55 ist das erste Smartphone von Samsung, das von dieser Innovation profitiert, was die Türen für eine neue Ära der Softwareaktualisierungen bei Samsung öffnet.

Samsung may have finally implemented seamless updates on their Android devices! When updating the new Galaxy A55 5G, users have noticed that the software update screen now shows a "downloading and installing" as well as "verification" steps.

In addition, @TheMobileIndian… pic.twitter.com/3Xk8iQZ3gz

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 21, 2024