Nothing Phone (2a): Riesen Update gleich zum Verkaufsstart

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2024 von Michael Becker

Das neueste Update von Nothing, OS 2.5.3, ist darauf ausgerichtet, die Nutzererfahrung des Nothing Phone (2a) durch eine Reihe von Optimierungen und neuen Features zu verbessern. Dieses Update bringt sowohl allgemeine Verbesserungen als auch spezifische Anpassungen im Bereich der Kamera mit sich, die das Smartphone noch attraktiver machen.

Allgemeine Verbesserungen für ein optimiertes Erlebnis

Das Update umfasst eine Vielzahl an Verbesserungen, die das tägliche Nutzererlebnis bereichern. Neue Klingeltöne verleihen dem Gerät eine frische akustische Note, während das neue Rekorder-Widget die Funktionalität und Zugänglichkeit für Audioaufnahmen verbessert. Ein Highlight ist die Optimierung der kontinuierlichen Screenshots, bei denen die Vorschau des vorherigen Bildschirmfotos nun automatisch verschwindet, was die Übersichtlichkeit beim Aufnehmen mehrerer Screenshots in Folge erhöht.

Die Einführung von drei Haptikstufen ermöglicht eine individuellere Interaktion durch unterschiedliche Stufen des haptischen Feedbacks. Zudem wurden die Animationen, insbesondere der Übergang vom Startbildschirm zum Always On Display, sowie die Benutzererfahrung mit Hintergrundbildern und App-Startanimationen weiter verfeinert. Optimierungen im Bereich der Benutzeroberfläche und des Touchscreen-Erlebnisses runden die allgemeinen Verbesserungen ab und sorgen für eine flüssigere und reaktionsfreudigere Bedienung.

Kamera-Verbesserungen für beeindruckende Fotografie

Im Bereich der Kamera führt das Update das praktische Shortcut-Widget für die Kamera-App ein, wodurch Nutzer schnelleren Zugriff auf die Kamerafunktionen erhalten. Mit der Unterstützung für Ultra-HDR können Nutzer nun von einem verbesserten XDR-Displayeffekt für ihre Fotos profitieren, was insbesondere bei High-Dynamic-Range-Aufnahmen zu einer noch besseren Bildqualität führt.

Das Kamera-Wasserzeichen bietet jetzt die Möglichkeit, die Brennweite anzuzeigen, was besonders für Fotografie-Enthusiasten von Interesse sein dürfte. Darüber hinaus wurden die Farbsättigung und die Klarheit der Frontkameraaufnahmen optimiert. Auch die OIS/EIS-Effekte und die allgemeine Leistung der Kamera-App, einschließlich der Ladezeiten, wurden verbessert, um eine insgesamt bessere Fotografie-Erfahrung zu bieten.

Bugfixes und Systemstabilität

Nothing hat zudem eine Reihe von Bugs behoben, die das Nutzererlebnis beeinträchtigen konnten. Dazu gehört die Behebung eines Fehlers beim Schrittzähler-Widget, der bei einem Wechsel der Zeitzone auftrat, sowie die Lösung eines Problems, bei dem App-Symbole nicht korrekt auf dem Startbildschirm angezeigt wurden. Auch die gelegentlichen Schwierigkeiten mit der Fingerabdruckentsperrung und dem schwarzen Bildschirm auf der Sperrbildschirmoberfläche wurden adressiert. Zusätzlich wurden Maßnahmen ergriffen, um die allgemeine Systemstabilität weiter zu optimieren.