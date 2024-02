Microsoft: Über 3 Milliarden Euro für KI und Cloud-Dienste in Deutschland

Zuletzt aktualisiert am 15. Februar 2024 von Michael Becker

Microsoft hat ein wegweisendes Investment in Höhe von 3,2 Milliarden Euro für den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur in Deutschland angekündigt. Dies stellt die größte Investition des Unternehmens in der Bundesrepublik seit seiner Gründung vor 40 Jahren dar. Ziel ist es, die Entwicklung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zu beschleunigen und über 1,2 Millionen Menschen bis Ende 2025 fortzubilden.

Microsofts Engagement für digitale Infrastruktur

In den nächsten zwei Jahren wird Microsoft massiv in die Erweiterung seiner Cloud- und KI-Kapazitäten investieren. Insbesondere die Cloud-Region in Frankfurt am Main soll erweitert und neue Infrastrukturen in Nordrhein-Westfalen (NRW) geplant werden. Diese Expansion wird das vorhandene Kapazitätsvolumen mehr als verdoppeln. Damit reagiert Microsoft auf die wachsende Nachfrage nach spezifischer KI-Rechenleistung und Cloud-basierten Lösungen in Deutschland. Dieses Engagement unterstreicht das Bestreben, die digitale Transformation in der Bundesrepublik voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu stärken.

Reaktionen aus der Politik

Die Investition von Microsoft wurde von führenden Politikern Deutschlands positiv aufgenommen. Bundeskanzler Olaf Scholz und der Ministerpräsident von NRW, Hendrik Wüst, lobten das Engagement als starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland und insbesondere für den Strukturwandel im Rheinischen Revier. Die Investition wird als Bestätigung für die Attraktivität des Standortes Nordrhein-Westfalen und als wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Transformation der deutschen Wirtschaft gewertet.

Ausblick auf die digitale Zukunft Deutschlands

Mit diesem Investment setzt Microsoft ein klares Zeichen für die Zukunft der digitalen Infrastruktur in Deutschland. Die erheblichen Investitionen in Cloud- und KI-Technologien werden nicht nur die digitale Transformation beschleunigen, sondern auch neue Möglichkeiten für Unternehmen und Bildungseinrichtungen eröffnen. Durch die Fortbildung von über 1,2 Millionen Menschen unterstreicht Microsoft zudem die Bedeutung von Bildung und Qualifizierung im Umgang mit neuen Technologien. Dieses Engagement wird Deutschland helfen, an der Spitze der digitalen Innovation zu bleiben und die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern.