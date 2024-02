Deutsche Bahn testet High-Speed-Internet mit 5G

Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2024 von Michael Becker

Die Deutsche Bahn hat in Mecklenburg-Vorpommern eine innovative Teststrecke in Betrieb genommen, die den Grundstein für High-Speed-Internet im Zug legen könnte. Diese zehn Kilometer lange Strecke dient als Forschungsprojekt, um die Möglichkeiten von 5G-Korridoren entlang der Eisenbahngleise zu erkunden. Besonders bemerkenswert ist die kurze Bauzeit des Projekts, welches dank innovativer Funkmasten in weniger als acht Monaten realisiert wurde. Die Förderung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr beläuft sich auf 6,4 Millionen Euro. Solch eine Summe unterstreicht die Bedeutung, eines Projekts dieser Größenordnung.

Gigabit-Geschwindigkeiten auf neuen Wegen

Das Herzstück des Projekts, bekannt unter dem Namen „Gigabit Innovation Track“ (GINT), dient als Plattform für umfassende Tests zur Integration und Leistungsfähigkeit von Mobilfunk- und Bahnfunksystemen. In Kooperation mit führenden Technologiepartnern wie Ericsson, O2 Telefónica und Vantage Towers strebt die Deutsche Bahn danach, die Digitalisierung ihres Betriebs zu beschleunigen. Somit wird die Basis für das „Future Rail Mobile Communication System“ (FRMCS) gelegt. Die Zielsetzung, Datenraten von bis zu 5 Gigabit pro Sekunde pro Zug bis zu den 2030er Jahren zu erreichen. Es zeigt die Notwendigkeit, den Reisenden zukünftig hochqualitative Telefon- und Internetverbindungen anbieten zu können.

Synergien durch Kooperation

Ein weiterer zentraler Aspekt dieses Vorhabens ist die innovative Gestaltung der Funkmasten. Diese sollen eine Dualnutzung durch die Bahn- und Mobilfunkbranche ermöglichen. Dadurch eröffnen sich neue Perspektiven für Geschäftsmodelle und Kooperationsansätze innerhalb des GINT-Projekts. Der Einsatz des „advanced TrainLab“, einem speziell umgebauten ICE, soll ab dem Frühjahr 2024 auf der Teststrecke erfolgen. Die Ergebnisse dieser Forschung, die bis Ende 2024 erwartet werden, sollen richtungsweisend für die zukünftige Entwicklung und mögliche Ausweitung des Projektes sein.