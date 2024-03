Facebook: Bald soll eine KI den Algorithmus für die Nutzer steuern

Meta, das Unternehmen hinter Facebook, steht vor einer signifikanten Veränderung in der Art und Weise, wie Videos auf der Plattform empfohlen werden. Tom Alison, der Leiter von Facebook, kündigte am Mittwoch an, dass ein neuer, durch künstliche Intelligenz (KI) angetriebener Algorithmus für die Videoempfehlungen eingeführt wird. Dies betrifft nicht nur Reels, den TikTok-Konkurrenten von Facebook, sondern auch Gruppen und den Haupt-Newsfeed. Der Schritt ist Teil einer “Technologie-Roadmap” bis 2026 und wurde auf einer Morgan Stanley Tech-Konferenz in San Francisco vorgestellt.

KI im Wettbewerb mit TikTok

Meta hat es sich zur obersten Priorität gemacht, mit TikTok, das für seine leistungsstarke Empfehlungsmaschine bekannt ist, zu konkurrieren. Nachdem TikTok in den letzten Jahren in den USA immer beliebter wurde, testete Facebook den neuen KI-basierten Empfehlungsalgorithmus mit Reels und stellte eine Steigerung der Sehzeit um etwa 8 bis 10 Prozent fest. “Das hat uns gezeigt, dass die neue Modellarchitektur aus den Daten viel effizienter lernt als die vorherige Generation”, erklärte Alison.

Ein einheitlicher Ansatz für Videoempfehlungen

Bisher nutzte Facebook unterschiedliche Empfehlungsalgorithmen für Reels, Gruppen und den Newsfeed. Angesichts des Erfolgs bei Reels plant das Unternehmen nun, den KI-gesteuerten Motor über alle diese Produkte hinweg einzusetzen. Ziel ist es, das gesamte Videoökosystem von Facebook mit diesem einheitlichen Modell zu betreiben, wodurch nicht nur die Empfehlungen ansprechender und relevanter werden sollen, sondern auch die Reaktionsfähigkeit verbessert werden könnte.