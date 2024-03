Apple: Fehler löst ungwolltes AirTag Firmware-Update aus

Trotz der scheinbaren Einfachheit dieses Fehlers hatte er weitreichende Auswirkungen innerhalb Apples Systeme. Wie @iSWU in seinem Tweet erläuterte, führte der Fehler dazu, dass die AirTags das Einsatzdatum im Jahr 24 verorteten. Diese Fehlinterpretation bewirkte, dass die Geräte direkt zur letzten Phase der Update-Bereitstellung sprangen – dem 100% Rollout-Batch. In dieser Phase wird das Update normalerweise an alle verbleibenden Geräte verteilt, die es noch nicht erhalten haben. Doch aufgrund des Datumsfehlers wurde diese Phase irrtümlich aktiviert und das Update simultan an alle AirTags weltweit ausgerollt. Dieses ungewöhnliche Vorgehen stellt eine Abweichung von Apples üblichem, gestaffelten Update-Prozess dar und demonstriert, wie ein kleiner Fehler in der Datumsangabe große operationelle Auswirkungen haben kann.

Looks like Apple accidentally set the deployment dates for the 2.0.73 AirTag firmware to "m/d/24" instead of "m/d/2024" that has used in previous versions and which the AirTag update system uses as date format.

As a result, AirTags think the deployment dates are in the year 24… pic.twitter.com/dH5s0FrgTy

— iSoftware Updates (@iSWUpdates) March 21, 2024