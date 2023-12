YouTube TV-Werbung: Weniger Unterbrechungen, Aber Längere Werbespots

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2023 von Luca Koch

In einer aktuellen Entwicklung im Bereich der digitalen Werbung hat YouTube eine bedeutende Änderung für seine TV-App angekündigt. Diese Neuerung könnte das Fernseherlebnis für Millionen von Nutzern weltweit beeinflussen.

Neue Werbestrategie auf YouTube für TV

Beim nächsten Mal, wenn Sie sich auf YouTube Videos auf Ihrem Fernseher ansehen, könnten Ihnen weniger Werbeunterbrechungen auffallen. YouTube hat nämlich eine neue Werbestrategie eingeführt, die darauf abzielt, die Anzahl der Werbepausen zu reduzieren. Allerdings wird dies durch die Einführung von längeren Werbespots kompensiert.

Seit September testet YouTube diese neue Strategie mit längeren, aber weniger häufigen Werbeunterbrechungen, und diese wird nun auf allen Fernsehgeräten ausgerollt. Das bedeutet, dass ein aktualisierter Countdown-Timer in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms erscheinen wird, der die verbleibende Zeit bis zum Ende der gesamten Werbepause oder bis zum nächsten möglichen Überspringen anzeigt.

Änderungen in der Anzeige und Ausweitung auf Shorts

Zuvor zeigte YouTube die Anzahl der in der Werbepause enthaltenen Werbespots in der oberen linken Ecke des Bildschirms an, zusammen mit einem Countdown-Timer für jede einzelne Werbung. Mit der neuen Werbefrequenz dehnt YouTube die Werbung auch auf seine “Shorts” auf Fernsehgeräten aus. Ähnlich wie auf Mobilgeräten und im Web werden jetzt auch zwischen den Shorts Werbespots eingeblendet, die mit der Fernbedienung übersprungen werden können.

Gemischte Reaktionen der Nutzer

Die Reaktionen der Nutzer auf diese Änderungen sind gemischt. Während einige die Reduzierung der Häufigkeit von Werbeunterbrechungen bei längeren Videos begrüßen, da dies zu weniger Störungen führen könnte, sind andere besorgt über die Einführung von Werbung in den Shorts und die allgemeine Zunahme von längeren, unüberspringbaren Werbespots.

YouTube hat in diesem Jahr verstärkt den Fokus auf Werbung gelegt und versucht, die Zuschauer zum Ansehen der Werbespots zu bewegen. Die Einführung von unausweichlichen 30-sekündigen Werbespots in der TV-App und die Einschränkungen bei der Verwendung von Werbeblockern zeigen, dass das Unternehmen seine Strategien zur Monetarisierung weiterhin anpasst und erweitert.

Diese Änderungen unterstreichen die kontinuierliche Evolution der digitalen Werbelandschaft und die Notwendigkeit für Plattformen wie YouTube, ein Gleichgewicht zwischen Nutzererfahrung und Einnahmequellen zu finden.