X ebnet den Weg für neue Zahlungsfunktionen

X, ehemals als Twitter bekannt, hat bisher eher im Hintergrund agiert, mit gelegentlichen Schlagzeilen, sei es wegen Preisnachlässen für verifizierte Unternehmen oder vergessener Millionen an Boni. Doch jetzt scheint die Social-Media-Plattform einen Schritt näher daran zu sein, Elon Musks Vision von der “Alles-App” zu verwirklichen.

Neue Lizenz aus Utah

Nach Berichten von Reuters hat X eine Geldübermittler-Lizenz aus Utah erhalten, was den 15. Bundesstaat in den USA markiert, der grünes Licht für das Unternehmen gibt. Dieser Schritt ermöglicht es X, ähnlich wie PayPal’s Venmo zu funktionieren, Geldüberweisungen zu erleichtern und vielleicht sogar Nutzern das Senden von Geld untereinander zu ermöglichen.

Die Vision von Elon Musk

Seit der Übernahme von Twitter im Oktober 2022 verfolgt Musk das Ziel, die Plattform in eine “Alles-App” umzuwandeln, vergleichbar mit der beliebten chinesischen App WeChat. WeChat ermöglicht nicht nur das Versenden von Nachrichten, sondern auch das Rufen von Taxis und das Bezahlen bei Händlern.

Genehmigungen und Warteschleife

Im Einklang mit Musks Vision sicherte sich X bereits im Juni 2023 die erste Geldübermittler-Lizenz in New Hampshire. Es folgten Zustimmungen von Pennsylvania, Arizona, Georgia, Maryland und Michigan. Allerdings steht X noch ausstehende Genehmigungen von einigen Staaten bevor, darunter Kalifornien, New York und Texas. Das Endziel ist es, Lizenzen von allen 50 Bundesstaaten zu erhalten, um X landesweit grünes Licht für Geldtransaktionen zu geben.

Die Herausforderungen und X’s Zukunft

Das Einsteigen in Zahlungen könnte X’s Versuch sein, die Dinge über digitale Werbung hinaus zu diversifizieren, besonders nach einigen Rückschlägen unter Musks Leitung. Große Werbetreibende, einschließlich Apple, haben eine Pause eingelegt oder sich von der Plattform verabschiedet. Ein möglicher Grund könnte Musks Zustimmung zu einer antisemitischen Verschwörungstheorie sein, die von einem X-Benutzer verbreitet wurde.

Veränderungen nach der Übernahme

Seit dem Übergang von Twitter zu X unter Musks Regie wurden zahlreiche Veränderungen eingeführt, darunter längere Beitragstexte, Video- und Sprachanrufe, neue Premium-Abonnements und mehr. X strebt danach, nicht nur Informationen und Gespräche, sondern auch Geld genauso frei fließen zu lassen.