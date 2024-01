Spotify sagt Apple den Kampf an

Wie viele andere Abo-Dienste musste auch Spotify bisher einen hohen Preis zahlen, um ihre Produkte an iOS-Nutzer zu bringen – genauer gesagt, satte 30% der Einnahmen gingen an Apple. Diese Praxis führte bereits zu rechtlichen Auseinandersetzungen, wie beispielsweise dem Rechtsstreit von Epic.

Der Wandel durch den Digital Markets Act (DMA)

Doch ab diesem Jahr könnten sich die Dinge ändern, zumindest in Teilen Europas. Der Digital Markets Act könnte Apple dazu zwingen, anderen Unternehmen den Verkauf digitaler Produkte über eigene Kanäle zu erlauben, anstatt ausschließlich über den App Store.

Spotify kündigt “Unabhängigkeit” an

Spotify hat heute angekündigt, den ersten Schritt in Richtung “Unabhängigkeit” zu unternehmen. Mit der Einführung des DMA am 7. März dürfen Spotify-Nutzer in der Europäischen Union (EU) In-App-Käufe direkt über die App tätigen.

Befreiung von der 30% Gebühr

Ein bedeutender Schritt für Spotify: Ab dem genannten Datum kann das Unternehmen Informationen zu Angeboten, Aktionen und Zahlungsoptionen teilen, ohne dabei die bisher verpflichtende 30% Gebühr an Apple abführen zu müssen.

Apples Reaktion steht noch aus

Apple hat bisher nicht auf den DMA reagiert, aber es bleibt abzuwarten, wie das Unternehmen sich positionieren wird, um weiterhin im EU-Raum operieren zu können.

Fazit: Mehr Freiheit für Spotify-Nutzer in der EU

Für EU-Bürger bedeutet dies, dass sie bald Premium-Abonnements, Hörbücher oder Plan-Upgrades direkt über die Spotify-App erwerben können – und das ohne die bisherige 30%ige Gebühr an Apple. Ein Schritt in Richtung mehr Unabhängigkeit und Auswahl für die Nutzer.