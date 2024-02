Social Media im Kreuzfeuer: Wie Plattformen zum Sicherheitsrisiko für Kinder werden

In einer Anhörung des Senats wurden am Mittwoch Tech-CEOs, darunter Mark Zuckerberg, zu der steigenden Bedrohung sexueller Übergriffe auf Kinder in sozialen Medien befragt. Die Politiker drängten auf Gesetze, um die Sicherheit von Kindern online zu gewährleisten, und warfen den Unternehmen vor, Gewinne über den Schutz der Nutzer zu stellen.

Senator Graham wirft Zuckerberg Verantwortung vor

Senator Lindsey Graham richtete sich direkt an Mark Zuckerberg und warf ihm vor, “Blut an den Händen” zu haben, da die Produkte seines Unternehmens Menschenleben gefährden würden. Auch andere CEOs wurden von Graham kritisiert.

Technologischer Wandel als Treiber der Problematik

Senator Dick Durbin betonte in der Anhörung, dass der besorgniserregende Anstieg sexueller Ausbeutung von Kindern durch technologische Veränderungen vorangetrieben werde. Statistiken einer gemeinnützigen Organisation für vermisste und ausgebeutete Kinder belegten diese Entwicklung.

Erschütternde Berichte von betroffenen Kindern

Während der Anhörung wurden Videoausschnitte gezeigt, in denen Kinder von ihren Erfahrungen der Viktimisierung auf sozialen Medien berichteten. Eltern von betroffenen Kindern waren ebenfalls anwesend, hielten Bilder ihrer Kinder hoch und protestierten lautstark.

Zuckerberg äußert Bedauern, übernimmt aber keine Verantwortung

Mark Zuckerberg drückte Bedauern über die Erfahrungen der Kinder aus und versprach, daran zu arbeiten, dass es anderen nicht ebenso ergehe. Er vermied jedoch, die Verantwortung für die Missbräuche zu übernehmen.