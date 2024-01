Samsung Quick Share-App: Neues Logo und erweiterte Kompatibilität

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2024 von Michael Becker

In einer bemerkenswerten Entwicklung in der Dateifreigabe-Technologien haben Google und Samsung kürzlich ihre eigenen drahtlosen Dateifreigabesysteme zu Quick Share verschmolzen. Dieser Schritt folgt kurz nach der CES 2024 und markiert einen signifikanten Meilenstein in der Kooperation der beiden Technologiegiganten. Die neu gestaltete Quick Share-App, jetzt verfügbar im Microsoft Store, ist ein direktes Ergebnis dieser Zusammenführung und bringt ein aktualisiertes Logo auf Windows-Plattformen.

Quick Share: Erweiterte Kompatibilität und neues Design

Die neueste Version der Quick Share-App, zugänglich für Nutzer von Windows 10 und Windows 11, zeigt das frisch enthüllte Logo, das die Fusion von Googles Nearby Share und Samsungs Quick Share symbolisiert. Nutzer von Galaxy Book Laptops oder PCs mit Intel-Bluetooth und Wi-Fi-Karten können von dieser Aktualisierung profitieren. Das neue Design der App spiegelt nicht nur die Zusammenarbeit der Unternehmen wider, sondern betont auch die erweiterte Kompatibilität über verschiedene Geräte und Betriebssysteme hinweg.

Samsungs Quick Share, ursprünglich ein proprietäres Feature für drahtlose Dateifreigabe, zeichnete sich durch schnelle und fehlerfreie Übertragung aus, war jedoch nicht kompatibel mit Googles Nearby Share. Diese Inkompatibilität führte häufig zu Verwirrung unter den Nutzern. Durch die Fusion der beiden Systeme in Quick Share wird nun eine einheitliche und effiziente Dateifreigabe über Android-Smartphones und -Tablets, sowie Chrome OS-basierte Computer und Laptops ermöglicht.

Die Zukunft von Quick Share auf Windows

Aktuell existieren zwei Quick Share-Apps für Computer mit den Betriebssystemen Windows 10 und Windows 11. Es steht zur Debatte, ob diese beiden Anwendungen zu einer einzigen App verschmolzen werden. Weiterhin bleibt abzuwarten, ob Google oder Samsung die Verantwortung für die Pflege und Weiterentwicklung der vereinigten Quick Share-App übernehmen werden. Diese Entwicklung könnte weitreichende Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie Nutzer Dateien zwischen verschiedenen Geräten und Betriebssystemen teilen, und stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nahtloseren Interoperabilität dar.