Samsung: One UI 6.1 bringt endlich Slow-mo-Funktion

Zuletzt aktualisiert am 27. Januar 2024 von Michael Becker

Mit der Einführung des neuesten Updates auf One UI 6.1 hebt Samsung die Nutzererfahrung auf ein neues Niveau, insbesondere durch die Einführung der Instant Slow-mo-Funktion. Diese innovative Funktion bietet die Möglichkeit, Videos in der Galerie-App einfach und intuitiv in Zeitlupe abzuspielen.

Wie funktioniert Instant Slow-mo?

Die Bedienung der Instant Slow-mo-Funktion ist denkbar einfach: Nutzer müssen lediglich den Bildschirm berühren und halten, um ein Video in Zeitlupe abzuspielen. Diese Funktion eröffnet neue kreative Möglichkeiten, um besondere Momente festzuhalten und auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben.

Auflösungsgrenzen und technische Voraussetzungen

Bei all ihrer Innovationskraft weist die Instant Slow-mo-Funktion jedoch einige Einschränkungen auf. Sie funktioniert nicht bei Videos mit einer Auflösung unterhalb von HD (720p) oder bei 8K-Auflösung. Diese Grenzen gelten unabhängig von der Herkunft des Videos, ob es sich nun um eine Bildschirmaufnahme handelt oder um ein Video, das von einem anderen Gerät übertragen wurde.

Die Gründe für diese Beschränkungen liegen in den Anforderungen der Künstlichen Intelligenz, die Instant Slow-mo antreibt. Für die Generierung neuer Frames und die Umwandlung von normalen Videos in Zeitlupenaufnahmen benötigt sie eine bestimmte Menge an Daten, die durch die Auflösung des Videos bestimmt wird.

Optimale Nutzung der Instant Slow-mo-Funktion

Für Nutzer der Galaxy S24-Serie ist die untere Auflösungsgrenze in der Regel kein Hindernis, da die Geräte keine Videos unter HD-Auflösung aufnehmen können. Bei Bildschirmaufnahmen sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Auflösung über 480p liegt. Die entsprechende Einstellung kann über „Erweiterte Funktionen“ und „Screenshots und Bildschirmaufnahmen“ in den Einstellungen vorgenommen werden.

Vorbestellung und Verfügbarkeit

Für Enthusiasten, die nicht warten möchten, bietet Samsung die Möglichkeit, die Galaxy S24-Serie vorzubestellen. Als Anreiz für eine frühzeitige Bestellung vor dem 31. Januar bietet Samsung kostenlose Speicher-Upgrades und weitere Boni an. Andernfalls können Interessenten auf das Update auf One UI 6.1 warten, das möglicherweise auch Instant Slow-mo für weitere Galaxy-Geräte bereitstellt.