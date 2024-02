Samsung Galaxy S24 Ultra: Display-Problem erkannt und Lösung in Arbeit

Die Einführung des Samsung Galaxy S24 Ultra wurde von Verbrauchern überwiegend positiv aufgenommen, mit Rekordvorbestellungen und einem beeindruckenden Anstieg der Verkaufszahlen im Vergleich zur vorherigen S23 Serie. Trotzdem ist kein Gerät fehlerfrei, und auch das diesjährige Flaggschiff des koreanischen Herstellers bleibt nicht verschont.

Display-Dilemma nach Auslieferung

Kurz nachdem Tester und Frühkäufer ihre Galaxy S24 Ultra erhalten hatten, tauchten Berichte über Probleme mit dem Display auf. Die anfängliche Begeisterung für die neue, blendfreie Corning Gorilla Glass Armor-Bildschirmbeschichtung wurde rasch von Berichten über matte und gedämpfte Farben überschattet.

Zunächst vermutete man, dass das Problem mit dem neuen Glas zusammenhängt. Doch aufmerksame Nutzer haben enthüllt, dass es sich tatsächlich um einen Softwarefehler handelt. Dieser beeinträchtigt den Vivid-Display-Farbmodus, was dazu führt, dass die Sättigung beim Wechsel zwischen den Vivid- und Natural-Bildschirmmodi unverändert bleibt.

Samsung reagiert und verspricht Lösung

Glücklicherweise gibt es nun mehr Klarheit über die Ursache des Problems, und Samsung hat bestätigt, dass eine Lösung in Arbeit ist. Laut Forbes hat Samsung in einem Support-Chat mit einem Galaxy S24 Ultra-Besitzer das Problem anerkannt und zugegeben, dass ihr Entwicklerteam intensiv an einer Lösung arbeitet. Diese Lösung soll in Form eines Software-Updates kommen.

Medienwiedergabe bleibt unbeeinträchtigt

Trotz des Fehlers bleibt die Medienwiedergabe von der Beeinträchtigung verschont. Sie können also weiterhin Videos ansehen und Spiele auf dem neuesten Samsung-Bildschirm in voller Farbpracht genießen, bis der Fehler behoben ist. Leider gibt es noch keinen klaren Zeitplan für das Software-Update, aber die Hoffnung besteht, dass dies bald geschehen wird.