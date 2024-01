Opera bringt KI-Browser für iOS

Große Unternehmen in verschiedenen Branchen warten gespannt auf Veränderungen von Apple in der EU, um den neuen Digital Markets Act (DMA) zu erfüllen. Spotify plant bereits die Einführung einer In-App-Zahlungsfunktion, und vollständige Versionen der Chrome- und Firefox-Browser dürfen auf dem iPhone laufen.

Opera kündigt KI-Browser für iOS an

Am Wochenende hat Opera bekannt gegeben, dass sie ebenfalls einen eigenen KI-gesteuerten Browser für iOS einführen werden. Dieser wird wahrscheinlich nur in der EU verfügbar sein und soll in den kommenden Monaten erscheinen, passend zum Inkrafttreten des DMA im März 2024.

Statement von Opera zu den DMA-Veränderungen

Jørgen Arnesen, EVP Mobile bei Opera, betont: “Als führender europäischer Browser-Entwickler begrüßen wir die durch den DMA eingeführten Veränderungen. Wir beabsichtigen, dies mit dem KI-zentrierten Opera One für iOS umzusetzen.”

Positive Aussicht für iOS-Benutzer in der EU

Es bleibt abzuwarten, ob Apple diese Änderungen global einführen wird. Aber für iOS-Nutzer in der EU bedeutet dies eine vielversprechende Entwicklung. Der März kann nicht schnell genug kommen.