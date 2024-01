OpenAI verkündet Durchbrüche in KI-Modellen und Serviceleistungen

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2024 von Michael Becker

OpenAI hat ein signifikantes Upgrade für das GPT-4 Turbo-Vorschaumodell eingeführt. Dieses Update konzentriert sich auf die Verbesserung der allgemeinen Leistung und der Sprachunterstützung, insbesondere für nicht-englische Kontexte.

GPT-4 Turbo: Leistungssteigerung und erweiterte Sprachunterstützung

Ein signifikantes Upgrade hat das GPT-4 Turbo-Vorschaumodell erfahren, welches eine deutliche Steigerung in Leistung und Sprachunterstützung verzeichnet. Besonders hervorzuheben ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit in nicht-englischen Kontexten. Im Multilingual Retrieval Common Benchmark (MIRACL) erzielte das Modell einen Anstieg der durchschnittlichen Punktzahl von 31,4 Prozent auf 44,0 Prozent. Beim Common English Task Benchmark (MTEB) verbesserte sich die Punktzahl von 61,0 Prozent auf 62,3 Prozent. Diese Fortschritte unterstreichen die erhöhte Effizienz und Vielseitigkeit des Modells, insbesondere in der Verarbeitung und Generierung von Texten in über 200 Sprachen.

Einführung neuer eingebetteter Modelle

OpenAI hat zwei neue eingebettete Modelle vorgestellt: text-embedding-3-small und text-embedding-3-large. Das text-embedding-3-small-Modell zeichnet sich durch seine kompakte Größe und Effizienz aus, was es ideal für Anwendungen mit begrenzten Ressourcen macht. Das text-embedding-3-large-Modell hingegen bietet eine gesteigerte Leistungsfähigkeit für anspruchsvollere Anwendungen. Beide Modelle repräsentieren einen Fortschritt in Bezug auf Effizienz und Leistung im Vergleich zu ihren Vorgängern.

Native Unterstützung für die Textverkürzung

Eine weitere Neuerung ist die native Unterstützung für die Verkürzung von Texten. Diese Funktion ermöglicht es, Textinhalte zu kürzen, ohne dabei wichtige Informationen oder den Sinngehalt zu verlieren. Diese Funktion bietet Entwicklern eine größere Flexibilität, um einen Ausgleich zwischen Genauigkeit und Ressourcenanforderungen zu finden. Dadurch können beispielsweise kürzere Texte generiert werden, die weniger Ressourcen beanspruchen, ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen.

Optimierung von GPT-3.5 Turbo

Die Optimierung von GPT-3.5 Turbo stellt einen weiteren wichtigen Schritt dar. Diese Aktualisierung zielt darauf ab, kosteneffizientere Lösungen mit reduzierten Input- und Output-Preisen anzubieten. Diese Optimierung ermöglicht es Entwicklern, die fortschrittlichen Funktionen von GPT-3.5 zu nutzen, während gleichzeitig die Kosten gesenkt werden. Dies stellt eine wichtige Entwicklung dar, die die Zugänglichkeit und Anwendungsmöglichkeiten von OpenAIs KI-Technologie weiter verbessert.