One UI 6.1 Leaks zeigen Generative KI Features

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2023 von Michael Becker

Die Spannung steigt, obwohl die offizielle Enthüllung des Galaxy S24 noch mehr als einen Monat entfernt ist. Bereits jetzt sind jedoch nahezu alle Hardware-Spezifikationen durchgesickert. Eine kürzlich enthüllte Funktion von One UI 6.1 verspricht, die Akkugesundheit im Auge zu behalten. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf weitere aufregende Features dieser neuen Benutzeroberfläche.

AI-Generierte Wallpaper: Kreative Individualität auf einen Klick

Benit Bruhner Pro, ein bekannter Informant, hat kürzlich Bilder einiger One UI 6.1-Funktionen auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht. Eine herausragende Neuerung ist ein KI-unterstützter Wallpaper-Generator. Dieser ermöglicht es dem Nutzer, Wallpaper basierend auf bestimmten Eingaben zu erstellen. Durch die Eingabe von Themen- und Hintergrundnamen entsteht so ein individuelles Kunstwerk. Zusätzlich bietet das Feature die Möglichkeit, Porträt- und Wettereffekte auf dem Sperrbildschirm hinzuzufügen.

Fotoeditor: Kreative Freiheit und Bildoptimierung

Der in One UI 6.1 integrierte Fotoeditor eröffnet neue Möglichkeiten der Bildbearbeitung. Mit einer einfachen Drag-and-Drop-Geste können Objekte in Bildern verschoben werden. Dies ermöglicht es, Elemente von einem Bild in ein anderes zu transferieren oder bestehende Bilder zu erweitern. Darüber hinaus können Bilder bearbeitet, rückgängig gemacht und wiederholt werden, einschließlich Zeichnungen und Aufkleber.

Samsung Notes Auto Format: Schluss mit langen Notizen

Eine weitere bemerkenswerte Funktion ist das Auto-Format von Samsung Notes. Diese Funktion kann lange Notizen durch Umwandlung in leicht lesbare Stichpunkte zusammenfassen. Selbst handschriftliche Notizen werden automatisch formatiert, nachdem sie in Text umgewandelt wurden.

Sprachfokus und Adaptive Schutzfunktion: Klare Anrufe und intelligente Akkuladung

One UI 6.1 bringt eine Live-Übersetzung von Sprachanrufen in verschiedene Sprachen mit sich. Diese bahnbrechende Funktion wird durch Samsung Gauss, dem ersten hausinternen großen Sprachgrundlagenmodell des Unternehmens, ermöglicht. Des Weiteren wird der Sprachfokus auf Samsung-Telefonen eingeführt. Diese Funktion, bisher auf Mittelklasse- und Einsteiger-Smartphones vorhanden, kommt nun auch auf High-End-Telefonen mit dem One UI 6.1 Update. Ebenso wird eine adaptive Schutzfunktion eingeführt, die den Akku des Telefons auf 80% auflädt und kurz vor dem Aufwachen des Nutzers die Ladung bis auf 100% erhöht. Die Maximale Schutzfunktion lädt den Akku nur bis zu 80%.