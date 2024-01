Nvidia und Convai: Generative AI in der Spieleentwicklung

Zuletzt aktualisiert am 9. Januar 2024 von Michael Becker

Auf der CES 2024 kündigte Nvidia eine Partnerschaft mit dem AI-Unternehmen Convai an. Ziel ist die Entwicklung von generativen KI-Nicht-Spieler-Charakteren (NPCs) für verschiedene Videospiele. Diese Technologie verspricht eine Revolution in der Art und Weise, wie NPCs in Spielen interagieren und reagieren.

KI-gesteuerte NPCs und ihre Fähigkeiten

Convai’s Technologie ermöglicht NPCs, mit Spielern und ihrer Umgebung zu interagieren, ohne auf menschliches Skripting angewiesen zu sein. Laut Nvidia und Convai können diese KI-betriebenen Charaktere komplexe Anweisungen navigieren, emotionales Bewusstsein zeigen und organische Interaktionen führen. Diese Aufgaben wurden traditionell von menschlichen Programmierern und Autoren übernommen.

Risiken und Bedenken

Die Verwendung von generativer KI in der Spieleentwicklung birgt auch Risiken. Es besteht die Sorge um die Arbeitsplätze von Programmierern und Autoren, da KI-Algorithmen deren Aufgaben übernehmen könnten. Zusätzlich gibt es das Risiko von unvorhersehbarem Verhalten der KI-NPCs, bekannt als “Halluzinationen” in der KI-Technologie, was sie möglicherweise sehr un-menschlich wirken lässt.

Zukünftige Entwicklungen

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Technologie entwickelt und wie sie die Spieleindustrie beeinflussen wird. Die Ankündigung signalisiert jedoch einen deutlichen Trend hin zur Integration von KI in Videospielentwicklung und könnte den Beginn einer neuen Ära in der Spieleerfahrung markieren.