Naughty Dog bricht Entwicklung von “The Last of Us” Multiplayer Titel ab

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2023 von Luca Koch

Naughty Dog, das renommierte Entwicklungsstudio hinter erfolgreichen Titeln wie Uncharted und The Last of Us, hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass es die Entwicklung seines Multiplayer-Spiels, das im Universum von The Last of Us angesiedelt ist, abgebrochen hat. Diese Entscheidung wurde mit Bedauern getroffen, aber sie markiert einen strategischen Schwenk des Studios in Richtung seiner Kernkompetenzen.

Von Pre-Production zu Absage: Naughty Dog entscheidet sich gegen The Last of Us Online

Bereits während der Arbeiten an The Last of Us Part II befand sich Naughty Dog in der Vorproduktion von “The Last of Us Online”. Die ursprüngliche Begeisterung des Studios für das Projekt war offensichtlich, wie in einem Blogbeitrag des Unternehmens erklärt wurde. Doch die Realität stellte das Studio vor eine wichtige Entscheidung.

In der Ankündigung heißt es: “Um The Last of Us Online zu veröffentlichen und zu unterstützen, müssten wir all unsere Studio-Ressourcen darauf verwenden, Post-Launch-Inhalte für Jahre zu entwickeln, was die Entwicklung zukünftiger Einzelspieler-Spiele erheblich beeinträchtigen würde.” Naughty Dog sah sich also vor die Wahl gestellt: sich ausschließlich auf Live-Service-Spiele zu konzentrieren oder weiterhin den Fokus auf Einzelspieler-Erzählspiele zu legen, die das Erbe von Naughty Dog geprägt haben.

Eine klare Entscheidung: Naughty Dog setzt auf Einzelspieler-Erlebnisse

Naughty Dog verkündet stolz, dass es derzeit an “mehr als einem” großen neuen Einzelspieler-Titel arbeitet. Diese Entscheidung unterstreicht das Engagement des Studios für packende Geschichten und intensive Spielerfahrungen.

Bereits in der Vergangenheit deuteten einige Anzeichen darauf hin, dass die Entwicklung von The Last of Us Online ins Stocken geraten war. Im Mai kündigte Naughty Dog eine Verzögerung des Spiels an, kurz nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass Sony die Ausrichtung des Spiels neu bewertete. In derselben Ankündigung der Verzögerung enthüllte Naughty Dog auch, dass es an einem “brandneuen Einzelspieler-Erlebnis” arbeitete. Laut einem Bericht von Kotaku im Oktober, in dem über Entlassungen von Auftragnehmern bei Naughty Dog berichtet wurde, war The Last of Us Online bereits “praktisch auf Eis gelegt”.

Die Entscheidung von Naughty Dog, sich auf seine Stärken in Einzelspieler-Spielen zu konzentrieren, lässt die Fans gespannt darauf warten, welche fesselnden Abenteuer uns in der Zukunft erwarten werden.