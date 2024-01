Meta ermöglicht Nutzern in der EU mehr Kontrolle über ihre Konten

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2024 von Marina Meier

Meta, das Unternehmen hinter Facebook, Instagram und Messenger, reagiert auf neue Regelungen und bietet Nutzern in der Europäischen Union (EU), dem Europäischen Wirtschaftsraum (EEA) und der Schweiz bald mehr Möglichkeiten. Ab März 2024 tritt der Digital Markets Act (DMA) in Kraft, und Meta passt sich an, um weiterhin in Europa aktiv zu sein.

Mehr Optionen für Nutzer in der EU

Meta gibt bekannt, dass Nutzer von Instagram und Facebook in der EU, dem EEA und der Schweiz ab diesem Monat mehr Kontrolle über ihre Konten in den sozialen Apps des Unternehmens haben werden. Diese Änderungen sollen den Anforderungen des DMA gerecht werden.

Entkoppeln von Instagram und Facebook möglich

In den kommenden Wochen erhalten Nutzer von Facebook, Instagram und Messenger Benachrichtigungen über neue Optionen zur Verwaltung ihrer Konten. Zum Beispiel können Nutzer, die ihre Instagram- und Facebook-Konten verknüpft haben, diese nun trennen. Sie haben die Wahl, die Konten separat zu verwalten oder weiterhin über Meta’s Accounts Center zu verbinden, um Informationen zwischen beiden zu teilen.

Neue Entscheidungsfreiheit für Messenger-Nutzer

Auch für Messenger-Nutzer gibt es Veränderungen. Sie können nun entscheiden, ob sie die App weiterhin mit ihren Facebook-Konten nutzen oder einen eigenständigen neuen Messenger-Account erstellen möchten. Diese Entscheidung gibt den Nutzern mehr Flexibilität in Bezug darauf, wie sie die Messenger-Dienste nutzen.

Spielerfahrung auf Facebook nach individuellen Wünschen

Für Facebook-Spieler gibt es ebenfalls neue Wahlmöglichkeiten. Sie können zwischen einer Spielerfahrung wählen, die ihre Facebook-Informationen verwendet, oder einer ohne. Diejenigen, die ihre Facebook-Informationen teilen, erhalten ein vollständiges Spielerlebnis mit Mehrspieler-Spielen, In-Game-Käufen und personalisierten Spielvorschlägen. Wer weniger teilen möchte, kann sich auf einige Einzelspieler-Spiele beschränken.

Mit diesen Änderungen möchte Meta seinen Nutzern in der EU mehr Kontrolle über ihre Daten geben und sich gleichzeitig an die neuen regulatorischen Anforderungen anpassen.