Google Maps für Android: Navigation funktioniert jetzt auch in Tunneln

Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2024 von Luca Koch

Einführung der Bluetooth-Beacon-Technologie

Die Nutzung von GPS in Tunneln führt oft zu Signalverlust und Verwirrung. Google Maps für Android bekämpft dieses Problem nun mit einer neuen Funktion, die Bluetooth-Beacons zur Standortverfolgung nutzt.

Funktionsweise und Aktivierung

Diese Beacons senden Bluetooth-Signale, die von der App genutzt werden, um den Standort des Nutzers präzise zu bestimmen. Die Aktivierung erfolgt in den Navigationseinstellungen von Google Maps.

Verfügbarkeit und Einschränkungen

Die Funktion ist an die Installation von Bluetooth-Beacons in Tunneln gebunden. Waze, ebenfalls ein Produkt von Google, hat bereits Partnerschaften in Städten wie New York City und Paris. Für iOS-Nutzer steht diese Funktion in Google Maps derzeit nicht zur Verfügung; sie können jedoch weiterhin Waze nutzen.

Google Maps verbessert mit Bluetooth-Beacons die Navigation in Tunneln. Diese Technologie verspricht präzisere Standortbestimmung, wo GPS-Signale schwach sind, und erhöht damit Sicherheit und Effizienz für Fahrer.