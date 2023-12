Google Chrome: Kommt ein KI-Upgrade mit personalisierten Themes?

Google unternimmt anscheinend große Schritte, um die Funktionalität seines Chrome-Browsers durch den Einsatz generativer KI-Technologien zu erweitern. Eine der aufregendsten Neuerungen ist die Möglichkeit für Desktop-Nutzer, individuelle Browser-Themen zu erstellen. Dieses Feature, bekannt als “Create Theme with AI”, erweitert das bereits im Mai eingeführte Anpassungswerkzeug “Customize Chrome” um eine Vielzahl zusätzlicher Optionen. Dies geht aus Video-Material hervor, die von Insidern auf Twitter geteilt wurden.

Benutzer können aus zwölf verschiedenen Kategorien auswählen, um ihr Thema zu beginnen. Diese Auswahl reicht von Weltraumobjekten wie der Sonne bis hin zu berühmten US-Städten und weltbekannten Orten wie der Chinesischen Mauer. Anschließend können Benutzer einen spezifischen Kunststil für ihr Thema auswählen, seien es Ölgemälde oder 3D-Animationen.

Feinabstimmung mit Stimmungen und Farbpaletten

Nach der Auswahl des Themas können Nutzer ihr Design weiter verfeinern, indem sie eine bestimmte Stimmung auswählen. In einem Demo-Video wurde beispielsweise ein romantisches Motiv für ein Sonnensystem-Thema gewählt. Zusätzlich gibt es eine Palette von Farben, mit denen Benutzer die Ausgabe in Richtung eines bestimmten Farbtons lenken können. Jedoch zeigte das Demo, dass das Feature in seiner aktuellen Form noch keine Themen erfolgreich erstellen konnte.

Chrome Canary: Der Experimentierfeld von Google

“Create Theme with AI” befindet sich derzeit in Chrome Canary, einer experimentellen Version des Browsers, die hauptsächlich für Entwickler gedacht ist, die Googles neueste Technologien ausprobieren möchten. Obwohl jeder Canary herunterladen kann, sollten Benutzer beachten, dass diese Version aufgrund ihres experimentellen Charakters instabil sein kann. Google selbst warnt davor, dass das Aktivieren neuer Funktionen in Canary zum Verlust von Browserdaten oder sogar zu Sicherheitsproblemen führen kann.

“Help Me Write”: Ein weiteres KI-Tool in Entwicklung

Zusätzlich zu “Create Theme with AI” arbeitet Google an einem weiteren KI-Tool für Chrome, das “Help Me Write” heißt. Dieses Feature soll Nutzern “kontextbezogene Schreibvorschläge” für Beiträge oder Online-Bewertungen bieten. Benutzer müssen lediglich eine kurze Aufforderung eingeben, um die KI zu starten. Diese Funktion wurde bereits in mobilen Versionen von Gmail und Google Docs entdeckt und befindet sich noch in der Entwicklungsphase.

Laut dem Branchen-Portal 9To5Google könnte “Help Me Write” frühestens mit Chrome Version 122 im Februar 2024 erscheinen. Allerdings, wie bei “Create Theme with AI”, ist eine Veröffentlichung nicht garantiert und könnte sich jederzeit ändern.

Zusammenfassung und Ausblick

Diese Neuerungen unterstreichen Googles Bestreben, die Nutzererfahrung durch innovative Technologien zu bereichern. Während “Create Theme with AI” und “Help Me Write” noch in den Kinderschuhen stecken und ihre Zukunft ungewiss ist, geben sie einen spannenden Einblick in die Richtung, in die sich der Chrome-Browser entwickeln könnte. Nutzer und Entwickler weltweit warten gespannt auf die offizielle Einführung dieser KI-gestützten Funktionen, die das Surfen im Internet revolutionieren könnten.