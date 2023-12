Galaxy A52 erhält wichtiges Sicherheitsupdate noch dieses Jahr

Die Galaxy A52s, Galaxy A53 und Galaxy A54 haben bereits das Android 14-Update erhalten, jedoch wird das Galaxy A52 diese Aktualisierung zunächst nicht bekommen. Dennoch hat Samsung sein Mittelklasse-Telefon nicht vergessen. Das Galaxy A52 erhält nun das Sicherheitsupdate für Dezember 2023 in mehreren Ländern in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika.

Sicherheitsupdate in verschiedenen Regionen

Das Galaxy A52 erhält das Sicherheitsupdate für Dezember 2023 in Europa, Kasachstan, Russland und der Ukraine mit der Firmware-Version A525FXXS6DWK2. In allen südamerikanischen Ländern erhält das Galaxy A52 das neue Sicherheitsupdate mit der Firmware-Version A525MUBS6DWK3. Das Update hat auch Nordamerika erreicht, ist jedoch derzeit nur in Kanada (mit der Firmware-Version A526WVLSCEWK6) und Mexiko (mit der Firmware-Version A525MUBS6DWK3) verfügbar.

Details des Updates

Das neue Update bringt außer dem Sicherheitspatch für Dezember 2023 keine weiteren Änderungen mit sich. Es behebt etwa 75 Sicherheitslücken, die in der vorherigen Softwareversion gefunden wurden. Es sind keine neuen Funktionen oder Leistungsverbesserungen zu erwarten.

Update überprüfen und installieren

Wenn Sie ein Galaxy A52 in einem der oben genannten Länder oder Regionen haben, können Sie jetzt nach dem neuen Update suchen. Navigieren Sie dazu zu “Einstellungen » Softwareupdate” und tippen Sie auf “Herunterladen und installieren”. Alternativ können Sie die neue Firmware-Datei auch manuell aus unserer Firmware-Datenbank herunterladen und flashen.

Zukünftige Updates und Alternativen

Es ist unwahrscheinlich, dass das Galaxy A52 das Android 14-Update erhalten wird. Wenn Sie Android 14 (One UI 6.0) erleben möchten, sollten Sie über ein Upgrade auf das Galaxy A54 oder das Galaxy S23 FE nachdenken.