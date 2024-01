“Arcane” Staffel 2: Ein Erster Einblick in die düstere Fortsetzung

Zuletzt aktualisiert am 8. Januar 2024 von Michael Becker

Nach einer langen und sehnsüchtigen Wartezeit haben Fans endlich einen ersten Einblick in die zweite Staffel von “Arcane” erhalten, der preisgekrönten animierten Serie, die auf dem beliebten Videospiel “League of Legends” basiert. Der kürzlich von Netflix veröffentlichte Clip verspricht, dass die neue Staffel noch düsterer wird als die erste.

Arcane: Season 2 | First Look | Netflix

Dieses Video auf YouTube ansehen

Neue Entwicklungen in Zaun

Der Clip führt die Zuschauer in die Tiefen von Zaun, wo wir Singed (gesprochen von Brett Tucker), den Wissenschaftler hinter der Droge Shimmer, bei einer Bluttransfusion sehen. Die Quelle des Blutes ist ein riesiges, wolfähnliches Biest, das von der Decke hängt – eine Figur, die Fans von “League of Legends” als Warwick erkennen werden.

Spekulationen und Theorien

Dieser kurze Ausschnitt gibt noch keine Antworten auf offene Fragen aus dem dramatischen Ende der ersten Staffel, insbesondere was Jinx’ (gesprochen von Ella Purnell aus “Yellowjackets”) Angriff auf den Rat von Piltover angeht. Eine beliebte Fantheorie spekuliert jedoch, dass Warwick die veränderte Form von Jinx und Vis (gesprochen von Hailee Steinfeld aus “Spider-Man: Across The Spider-Verse”) vermeintlich totem Pflegevater Vander (gesprochen von JB Blanc) ist. Falls Vander tatsächlich lebt, wenn auch in einer entstellten Form, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dies auf die entfremdeten Schwestern von “Arcane” haben könnte.