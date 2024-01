Apple’s Pläne für 2024: Neue Produkte und Software-Änderungen

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2024 von Marina Meier

Mit der Vorbestellung von Apples Vision Pro drängt sich die Frage auf, welche Überraschungen das Unternehmen noch für uns bereithält. Mark Gurman von Bloomberg gibt Einblicke in Apples Produktstarts und Softwarepläne für die kommenden Monate.

iOS-Anpassungen im Zuge des Digital Markets Act

Um den Anforderungen der Europäischen Union zu entsprechen, plant Apple Anpassungen an iOS. Der Digital Markets Act wird nicht nur Apple, sondern auch andere Giganten wie Alphabet, Amazon, ByteDance, Meta und Microsoft einschränken. Gurman verrät, dass bis zum 7. März, dem Inkrafttreten des DMA, Änderungen im App Store anstehen. Dazu gehören der Zugang zum Zahlungschip für andere Anbieter von mobilen Geldbörsen und die Einführung von Drittanbieter-Abrechnungsoptionen.

Kritik an Apples Marktmacht in Europa

Die Europäische Kommission betrachtet Apples Kontrolle über die Tap-to-Pay-Technologie als Missbrauch der Marktmacht. Einschränkungen sollen die Macht der Tech-Riesen in Schach halten.

Frühlingserwachen mit neuen Produkten

Im Frühling dürfen sich Apple-Fans auf Produktankündigungen freuen. Mögliche Highlights sind zwei neue iPads, darunter ein größeres iPad Air, sowie überarbeitete iPad Pros. Zusätzlich könnten M3-betriebene MacBook Airs vorgestellt werden.

Juni-Highlight: Worldwide Developers Conference und iOS 18

Im Juni steht die Worldwide Developers Conference an, auf der Apple iOS 18 vorstellen wird. Diese Version verspricht bahnbrechende Neuerungen und generative KI-Funktionen für Siri.

Apple holt in Sachen KI auf: Das Ajax-Sprachmodell

Gurman betont, dass Apple in Sachen generativer künstlicher Intelligenz (KI) seinen Wettbewerbern wie Samsung, Google und Microsoft hinterherhinkt. Die neuen KI-Angebote von Apple sollen auf dem Ajax-Sprachmodell basieren und Funktionen wie automatische Zusammenfassung und Vervollständigung in den Kernanwendungen sowie Integrationen in andere Dienste ermöglichen.

Fazit: Apple setzt auf Innovation und reagiert auf regulatorische Vorgaben

Mit neuen Produkten, Anpassungen an iOS und Fortschritten in der KI zeigt Apple, dass es weiterhin auf Innovation setzt. Die Reaktion auf regulatorische Vorgaben der EU unterstreicht zudem, dass auch Tech-Giganten ihre Macht in Zukunft stärker regulieren müssen.