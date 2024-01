Anbernic RG556: Leistungsstarkes Gaming Hand-Held vorgestellt

Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2024 von Michael Becker

Anbernic, ein bekannter Hersteller im Bereich der Gaming-Handhelds, hat kürzlich ein neues Modell präsentiert, das in der Gaming-Community bereits für Aufsehen sorgt: den RG556. Dieser Handheld verspricht eine außergewöhnliche Performance, die es ermöglicht, auch anspruchsvolle Videospiele, einschließlich solcher für die PlayStation 2, zu emulieren. Darüber hinaus zeigt sich der RG556 fähig, populäre Android-Spiele effektiv darzustellen.

RG556: Mehr als nur ein Retro-Gaming-Device

Während Anbernic für seine Fokussierung auf Retro-Plattformen bekannt ist, geht der RG556 einen Schritt weiter. Das neueste Video des Herstellers demonstriert eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit des Handhelds. Spiele wie “Genshin Impact”, “Honor of Kings” und “Nine Parchments” werden flüssig und in ansprechender Qualität wiedergegeben. Ebenso beeindruckend ist die Darstellung von PlayStation 2-Klassikern wie “God of War II”, “Devil May Cry 3” und “Half-Life”.

ANBERNIC RG556:Android, PS2 classic games demonstration

Technische Details und offene Fragen

Trotz der beeindruckenden Demonstration der Leistungsfähigkeit bleiben einige Fragen offen. Informationen zur Benutzeroberfläche, genaue Angaben zur Auflösung und durchschnittlichen Framerate der dargestellten Spiele wurden bisher nicht veröffentlicht. Auch Details zum Preis oder dem genauen Veröffentlichungstermin des RG556 sind derzeit noch nicht bekannt.

Vielseitigkeit und Modernität

Der RG556 zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und die Fähigkeit aus, moderne Videospiele sowie klassische Retro-Titel zu unterstützen. Die integrierten Eingabegeräte sind so konzipiert, dass sie eine optimale Steuerung für eine breite Palette von Spielen bieten.