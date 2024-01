Meta passt sich dem Digital Markets Act (DMA) an

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2024 von Michael Becker

Im Zuge der neuen Anforderungen des Digital Markets Act (DMA), der ab März 2024 in Kraft tritt, führt Meta signifikante Änderungen in seinen Social-Media-Plattformen in Europa ein. Nutzer in der EU, dem EWR und der Schweiz erhalten ab diesem Monat erweiterte Optionen zur Verwaltung ihrer Konten auf Instagram, Facebook und Messenger.

Neue Wahlmöglichkeiten für Nutzer

Meta hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Nutzer der Plattformen Facebook, Instagram und Messenger in den kommenden Wochen über ihre neuen Wahlmöglichkeiten informiert werden. Diese Änderungen ermöglichen es den Nutzern, selbst zu entscheiden, ob sie Informationen zwischen verschiedenen Apps teilen möchten, sofern sie mehrere Konten besitzen.

Verwaltung von Instagram und Facebook

Besonders interessant für Nutzer, die ihre Instagram- und Facebook-Konten verknüpft haben, ist die Option, diese Verbindung aufzulösen und die Konten separat zu verwalten. Alternativ können sie weiterhin Metas Accounts Center nutzen, um ihre Informationen über beide Konten hinweg zu teilen.

Änderungen bei Messenger

Auch beim Messenger gibt es Neuerungen. Nutzer können wählen, ob sie die App weiterhin mit ihrem Facebook-Konto verwenden oder ein eigenständiges neues Messenger-Konto erstellen möchten. Im letzteren Fall stehen ihnen grundlegende Dienste wie private Nachrichten, Chat sowie Sprach- und Videoanrufe zur Verfügung.

Spieleerlebnis auf Facebook

Eine weitere Anpassung betrifft das Spieleerlebnis auf Facebook. Nutzer können zwischen einem Spieleerlebnis wählen, das ihre Facebook-Informationen verwendet, und einem, das darauf verzichtet. Während erstere weiterhin von einem vollen Spielerlebnis mit Multiplayer-Spielen, In-Game-Käufen und personalisierten Spielevorschlägen profitieren können, beschränkt sich das Angebot für letztere auf einige Einzelspieler-Spiele.